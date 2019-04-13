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Тюмень VS Авангард
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Тюмень - Авангард: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Тюмень - Авангард: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Авангард
Курск
Федчук 55
ФНЛ, 31 тур
ФНЛ,
31 тур
Россия
13 апр. 2019, 13:00 МСК
13.04.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Тюмень
мин
-
Фомин
Семен Фомин
90
Авангард
мин
-
Федчук
Артем Федчук
55'
55'
90
-
Коробов
Дмитрий Коробов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Дмитрий Коробов
55'
ГОЛ! 0:1
Артем Федчук
42'
Желтая карточка
Михаил Багаев
Желтая карточка
Семен Фомин
17'
Прошлые матчи
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Авангард
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
13:00
Тюмень
0
Авангард
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Авангард
2 : 0
Тюмень
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Авангард
2
Тюмень
0
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
Авангард
0 : 0
Тюмень
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
Авангард
0
Тюмень
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4
Авангард
0
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