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|Главный тренер
|
Владимир Маминов
|Запасные
|
12
Козырев
Станислав Козырев
-
|
19
Форопонов
Алексей Форопонов
-
|
17
Синяев
Денис Синяев
32
|
21
Войнов
Денис Войнов
44
|
95
Петров
Илья Петров
34
|
20
Подоляк
Иван Подоляк
25
|
8
Имуллин
Никита Имуллин
-
|Главный тренер
|
Хасанби Биджиев
События
Матч окончен 4:0
Замена
87'
Замена
86'
Замена
82'
ГОЛ! 4:0
80'
78'
Желтая карточка
Желтая карточка
75'
Желтая карточка
70'
65'
Замена
ГОЛ! 3:0
64'
Замена
62'
58'
Замена
56'
Замена
ГОЛ! 2:0
51'
50'
Желтая карточка
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
36'
Желтая карточка
15'
Начало матча