Тюмень - Авангард: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Богатырев 36
Юсупов 51
Павленко 64
Богатырев 80
4:0

Тюмень - Авангард: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 15:00 МСК
24.09.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
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Матч окончен 4:0
Замена
Андрей Павленко
Алексей Шляпкин
87'
Замена
Альберт Богатырев
Егор Глухов
86'
Замена
Артём Юсупов
Андреа Чуканов
82'
ГОЛ! 4:0
Альберт Богатырев
80'
78'
Желтая карточка
Аслан Дашаев
Желтая карточка
Альберт Богатырев
75'
Желтая карточка
Владимир Лешонок
70'
65'
Замена
Хызыр Аппаев
Иван Подоляк
ГОЛ! 3:0
Андрей Павленко
64'
Замена
Данил Карпов
Александр Ставпец
62'
58'
Замена
Ильнур Альшин
Денис Синяев
56'
Замена
Азамат Гурфов
Илья Петров
ГОЛ! 2:0
Артём Юсупов
51'
50'
Желтая карточка
Александр Логунов
46'
Замена
Артем Митасов
Денис Войнов
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Альберт Богатырев
36'
Желтая карточка
Павел Шакуро
15'
Начало матча

Прошлые матчи

13.04.2019 13 апр. 2019 сб 13:00
Тюмень
0 : 1
Авангард
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 13:00
Тюмень
0
Авангард
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Авангард
2 : 0
Тюмень
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Авангард
2
Тюмень
0
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
Авангард
0 : 0
Тюмень
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
Авангард
0
Тюмень
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тюмень
4
Авангард
0

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