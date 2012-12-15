Матч завершен
Труа
Труа
3:2
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2012, 22:00 МСК
15.12.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы