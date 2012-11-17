Матч завершен
Труа
Труа
3:3
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
17 нояб. 2012, 22:00 МСК
17.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы