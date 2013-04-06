Матч завершен
Нанси
Нанси
1:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
6 апр. 2013, 21:00 МСК
6.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы