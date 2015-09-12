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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
Отон 90
1:3
Матч завершен
Кан
Кан
Фере 21
Бен Юссеф 38
Бесса 63
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
12 сент. 2015, 21:00 МСК
12.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
30
Петрич
Денис Петрич
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
40
22
Весковац
Душан Весковац
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
80
7
Кур
Йоанн Кур
90
27
Жан
Корентен Жан
66
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
29
Отон
Куэнтин Отон
90'
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
19
Азамум
Карим Азамум
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
9
Гуйе
Бабакар Гуйе
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
15
Имороу
Эммануэль Имороу
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
38'
38'
90
25
Фере
Жюльен Фере
21'
21'
90
11
Бесса
Винсен Бесса
63'
63'
75
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
6
18
Адеоти
Жордан Адеоти
90
9
Роделен
Ронни Роделен
61
9
Делор
Анди Делор
90
Запасные
30
Реле
Поль Реле
2
Соб
Николя Соб
21
Алхадур
Чакер Алхадур
19
Леборнье
Жордан Леборнье
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
14
Луи
Джефф Луи
20
Базиль
Эрве Базиль