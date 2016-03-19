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Футбол
Материалы
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кан
Кан
Яхья 35
Роделен 54
2:1
Матч завершен
Труа
Труа
Хавьер 22
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
19 марта 2016, 22:00 МСК
19.03.2016, 22:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
35'
35'
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
22
Рейно
Александр Рейно
82
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
28
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
2
Соб
Николя Соб
90
25
Фере
Жюльен Фере
90
19
Леборнье
Жордан Леборнье
72
23
Роделен
Ронни Роделен
54'
54'
88
9
Делор
Анди Делор
90
20
Базиль
Эрве Базиль
90
Запасные
30
Реле
Поль Реле
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
18
Адеоти
Жордан Адеоти
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
17
Макенго
Жан-Виктор Макенго
14
Луи
Джефф Луи
24
Куаку
Кристиан Куаку
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
5
Санер
Матье Санер
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
29
Отон
Куэнтин Отон
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
22'
22'
41
8
Дарбио
Стефан Дарбио
70
7
Кур
Йоанн Кур
64
33
Конфа
Алуа Конфа
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
3
Мавинга
Крис Мавинга
28
Траоре
Шарль Траоре
23
Камю
Фабьен Камю
25
Пи
Жесси Пи
13
Переа
Брайан Переа
26
Хуммет
Денис Хуммет