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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
2 апр. 2017, 15:30 МСК
2.04.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
3
Айю
Жордан Айю
90
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
35
Кингсли
Стивен Кингсли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
10
Борха
Борха
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
2
Фабио
Фабио
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
10
Негредо
Альваро Негредо
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Айяла
Даниэль Айяла
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
34
Форшоу
Адам Форшоу
27
Гедиура
Адлан Гедиура
18
Стуани
Кристиан Стуани
29
Жестеде
Руди Жестеде