Спартак-Нальчик - Салют: 05 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0

Спартак-Нальчик - Салют: 05 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
5 сент. 2013, 17:00 МСК
5.09.2013, 17:00 МСК
четверг
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
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Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

05.09.2013 05 сент. 2013 чт 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 17:00
Спартак-Нальчик
1
Салют
0
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 18:00
Салют
0 : 1
Спартак-Нальчик
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 18:00
Салют
0
Спартак-Нальчик
1
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Салют
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:00
Спартак-Нальчик
0
Салют
0

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