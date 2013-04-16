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Салют VS Спартак-Нальчик
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Салют - Спартак-Нальчик: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
0:1
Салют - Спартак-Нальчик: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 28 тур
ФНЛ,
28 тур
Россия
16 апр. 2013, 18:00 МСК
16.04.2013, 18:00 МСК
вторник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
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Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
Спартак-Нальчик
1
Салют
0
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
18:00
Салют
0 : 1
Спартак-Нальчик
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
18:00
Салют
0
Спартак-Нальчик
1
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Салют
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
Спартак-Нальчик
0
Салют
0
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