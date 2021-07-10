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Спартак-2 VS Краснодар-2
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Спартак-2 - Краснодар-2: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
-:-
Спартак-2 - Краснодар-2: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
10 июля 2021, -:- МСК
10.07.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
27.08.2020
27 авг. 2020
чт
15:00
Спартак-2
1 : 2
Краснодар-2
27.08.2020
27 авг. 2020
чт
15:00
Спартак-2
1
Краснодар-2
2
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
16:00
Спартак-2
0 : 3
Краснодар-2
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
16:00
Спартак-2
0
Краснодар-2
3
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:30
Спартак-2
2 : 3
Краснодар-2
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:30
Спартак-2
2
Краснодар-2
3
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
18:00
Краснодар-2
0 : 3
Спартак-2
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
18:00
Краснодар-2
0
Спартак-2
3