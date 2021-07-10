Спартак-2 - Краснодар-2: 10 июля 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Краснодар-2: 10 июля 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
10 июля 2021, -:- МСК
10.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 15:00
Спартак-2
1 : 2
Краснодар-2
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 15:00
Спартак-2
1
Краснодар-2
2
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0 : 3
Краснодар-2
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0
Краснодар-2
3
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:30
Спартак-2
2 : 3
Краснодар-2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:30
Спартак-2
2
Краснодар-2
3
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0 : 3
Спартак-2
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0
Спартак-2
3