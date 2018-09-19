Краснодар-2 - Спартак-2: 19 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:3

Краснодар-2 - Спартак-2: 19 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
19 сент. 2018, 18:00 МСК
19.09.2018, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 15:00
Спартак-2
1 : 2
Краснодар-2
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 15:00
Спартак-2
1
Краснодар-2
2
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0 : 3
Краснодар-2
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 16:00
Спартак-2
0
Краснодар-2
3
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:30
Спартак-2
2 : 3
Краснодар-2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:30
Спартак-2
2
Краснодар-2
3
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0 : 3
Спартак-2
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0
Спартак-2
3