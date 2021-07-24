Спартак-2 - Енисей: 24 июля 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Енисей: 24 июля 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
24 июля 2021, -:- МСК
24.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4
Спартак-2
2
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1
Енисей
1
15.03.2020 15 марта 2020 вс 12:00
Енисей
1 : 0
Спартак-2
15.03.2020 15 марта 2020 вс 12:00
Енисей
1
Спартак-2
0
20.08.2019 20 авг. 2019 вт 16:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
20.08.2019 20 авг. 2019 вт 16:00
Спартак-2
2
Енисей
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Енисей
2
Спартак-2
1
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
Спартак-2
1
Енисей
2
12.03.2017 12 марта 2017 вс 13:00
Спартак-2
3 : 1
Енисей
12.03.2017 12 марта 2017 вс 13:00
Спартак-2
3
Енисей
1
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 15:30
Енисей
0 : 4
Спартак-2
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 15:30
Енисей
0
Спартак-2
4
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
Спартак-2
2
Енисей
0
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 15:00
Енисей
0 : 4
Спартак-2
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 15:00
Енисей
0
Спартак-2
4