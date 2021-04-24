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Енисей VS Спартак-2
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Енисей - Спартак-2: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Енисей
Красноярск
-:-
Енисей - Спартак-2: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Прошлые матчи
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1
Енисей
1
15.03.2020
15 марта 2020
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Спартак-2
15.03.2020
15 марта 2020
вс
12:00
Енисей
1
Спартак-2
0
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
16:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
16:00
Спартак-2
2
Енисей
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2
Спартак-2
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1
Енисей
2
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Спартак-2
3 : 1
Енисей
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Спартак-2
3
Енисей
1
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
Енисей
0 : 4
Спартак-2
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
Енисей
0
Спартак-2
4
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
Спартак-2
2
Енисей
0
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0 : 4
Спартак-2
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0
Спартак-2
4
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