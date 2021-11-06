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Енисей VS Спартак-2
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Енисей - Спартак-2: 06 ноября 2021 смотреть онлайн
Енисей
Красноярск
-:-
Енисей - Спартак-2: 06 ноября 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 21 тур
ФНЛ,
21 тур
Россия
6 нояб. 2021, -:- МСК
6.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав
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Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4
Спартак-2
2
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1
Енисей
1
15.03.2020
15 марта 2020
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Спартак-2
15.03.2020
15 марта 2020
вс
12:00
Енисей
1
Спартак-2
0
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
16:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
16:00
Спартак-2
2
Енисей
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2
Спартак-2
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1
Енисей
2
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Спартак-2
3 : 1
Енисей
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Спартак-2
3
Енисей
1
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
Енисей
0 : 4
Спартак-2
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
Енисей
0
Спартак-2
4
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
Спартак-2
2 : 0
Енисей
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
Спартак-2
2
Енисей
0
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0 : 4
Спартак-2
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0
Спартак-2
4