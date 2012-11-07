Матч завершен
Сошо
Монбельяр
2:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
7 нояб. 2012, 20:30 МСК
7.11.2012, 20:30 МСК
среда
Составы