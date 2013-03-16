Сошо - Валансьен: 16 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:1

Сошо - Валансьен: 16 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
16 марта 2013, 22:00 МСК
16.03.2013, 22:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Валансьен
2
Сошо
2
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Сошо
2 : 0
Валансьен
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Сошо
2
Валансьен
0
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Сошо
1
Валансьен
1
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
Валансьен
3 : 1
Сошо
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
Валансьен
3
Сошо
1
03.03.2012 03 марта 2012 сб 21:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
03.03.2012 03 марта 2012 сб 21:00
Сошо
1
Валансьен
1
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Валансьен
3 : 0
Сошо
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Валансьен
3
Сошо
0
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Валансьен
1
Сошо
1
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Валансьен
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Сошо
2
Валансьен
1
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Валансьен
1
Сошо
1
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Сошо
2 : 5
Валансьен
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Сошо
2
Валансьен
5
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
1
Валансьен
1
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Валансьен
2
Сошо
2
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 22:00
Сошо
1 : 0
Валансьен
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 22:00
Сошо
1
Валансьен
0
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 21:00
Валансьен
3 : 1
Сошо
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 21:00
Валансьен
3
Сошо
1

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