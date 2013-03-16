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Лига 1
Сошо VS Валансьен
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Сошо - Валансьен: 16 марта 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:1
Сошо - Валансьен: 16 марта 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
16 марта 2013, 22:00 МСК
16.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
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События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Валансьен
2
Сошо
2
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Сошо
2 : 0
Валансьен
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Сошо
2
Валансьен
0
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Сошо
1
Валансьен
1
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Валансьен
3 : 1
Сошо
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Валансьен
3
Сошо
1
03.03.2012
03 марта 2012
сб
21:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
03.03.2012
03 марта 2012
сб
21:00
Сошо
1
Валансьен
1
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:00
Валансьен
3 : 0
Сошо
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:00
Валансьен
3
Сошо
0
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Валансьен
1
Сошо
1
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Валансьен
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Сошо
2
Валансьен
1
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Валансьен
1
Сошо
1
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Сошо
2 : 5
Валансьен
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Сошо
2
Валансьен
5
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
1
Валансьен
1
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2
Сошо
2
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
22:00
Сошо
1 : 0
Валансьен
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
22:00
Сошо
1
Валансьен
0
25.08.2007
25 авг. 2007
сб
21:00
Валансьен
3 : 1
Сошо
25.08.2007
25 авг. 2007
сб
21:00
Валансьен
3
Сошо
1
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