Сандерленд - Суонси: 29 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
0:0

Сандерленд - Суонси: 29 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
29 янв. 2013, 22:45 МСК
29.01.2013, 22:45 МСК
вторник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Сандерленд
мин
0
Миньоле
Симон Миньоле
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
67
0
Воган
Дэвид Воган
90
0
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
84
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Вествуд
Кирен Вествуд
-
0
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
0
Бардсли
Филлип Бардсли
-
0
Мангане
Кадер Мангане
-
0
Килгаллон
Мэттью Килгаллон
-
0
МакКлин
Джеймс МакКлин
23
0
Уикхэм
Коннор Уикхэм
6
Суонси
мин
0
Треммель
Герхард Треммель
90
0
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
0
Чико
Чико
90
0
Дэвис
Бен Дэвис
90
0
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
0
Бриттон
Леон Бриттон
75
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
66
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Шехтер
Итай Шехтер
60
0
Дайер
Натан Дайер
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Корнелл
Дэвид Корнелл
-
0
Бартли
Кайл Бартли
-
0
Ранхель
Анхель Ранхель
-
0
Лама
Ролан Лама
24
0
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
0
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
30
0
Грэм
Дэнни Грэм
15

События

Матч окончен 0:0
Замена
Коннор Уикхэм
Адам Джонсон
84'
75'
Замена
Дэнни Грэм
Леон Бриттон
Желтая карточка
Джеймс МакКлин
74'
Замена
Джеймс МакКлин
Альфред Н'Диайе
67'
66'
Замена
Ролан Лама
Пабло Эрнандес
60'
Замена
Ки Сун-Юн
Итай Шехтер
57'
Желтая карточка
Леон Бриттон
20'
Желтая карточка
Двайт Тиндалли

Прошлые матчи

13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
Сандерленд
0 : 2
Суонси
13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
Сандерленд
0
Суонси
2
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Суонси
3
Сандерленд
0
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:45
Суонси
2 : 4
Сандерленд
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:45
Суонси
2
Сандерленд
4
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Сандерленд
1 : 1
Суонси
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Сандерленд
1
Суонси
1
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Суонси
1 : 1
Сандерленд
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Суонси
1
Сандерленд
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Суонси
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Сандерленд
0
Суонси
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Сандерленд
1 : 3
Суонси
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Сандерленд
1
Суонси
3
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Суонси
4 : 0
Сандерленд
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Суонси
4
Сандерленд
0
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Сандерленд
0 : 0
Суонси
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Сандерленд
0
Суонси
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Суонси
2 : 2
Сандерленд
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Суонси
2
Сандерленд
2
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Сандерленд
2 : 0
Суонси
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Сандерленд
2
Суонси
0
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Суонси
0 : 0
Сандерленд
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Суонси
0
Сандерленд
0

Новости

Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18