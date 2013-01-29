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Сандерленд VS Суонси
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Сандерленд - Суонси: 29 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
0:0
Сандерленд - Суонси: 29 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
29 янв. 2013, 22:45 МСК
29.01.2013, 22:45 МСК
вторник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Сандерленд
мин
0
Миньоле
Симон Миньоле
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
67
0
Воган
Дэвид Воган
90
0
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
84
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Вествуд
Кирен Вествуд
-
0
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
0
Бардсли
Филлип Бардсли
-
0
Мангане
Кадер Мангане
-
0
Килгаллон
Мэттью Килгаллон
-
0
МакКлин
Джеймс МакКлин
23
0
Уикхэм
Коннор Уикхэм
6
Суонси
мин
0
Треммель
Герхард Треммель
90
0
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
0
Чико
Чико
90
0
Дэвис
Бен Дэвис
90
0
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
0
Бриттон
Леон Бриттон
75
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
66
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Шехтер
Итай Шехтер
60
0
Дайер
Натан Дайер
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Корнелл
Дэвид Корнелл
-
0
Бартли
Кайл Бартли
-
0
Ранхель
Анхель Ранхель
-
0
Лама
Ролан Лама
24
0
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
0
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
30
0
Грэм
Дэнни Грэм
15
События
Матч окончен 0:0
Замена
Коннор Уикхэм
Адам Джонсон
84'
75'
Замена
Дэнни Грэм
Леон Бриттон
Желтая карточка
Джеймс МакКлин
74'
Замена
Джеймс МакКлин
Альфред Н'Диайе
67'
66'
Замена
Ролан Лама
Пабло Эрнандес
60'
Замена
Ки Сун-Юн
Итай Шехтер
57'
Желтая карточка
Леон Бриттон
20'
Желтая карточка
Двайт Тиндалли
Прошлые матчи
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 2
Суонси
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Сандерленд
0
Суонси
2
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Суонси
3
Сандерленд
0
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
Суонси
2 : 4
Сандерленд
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
Суонси
2
Сандерленд
4
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Сандерленд
1 : 1
Суонси
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Сандерленд
1
Суонси
1
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Сандерленд
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Суонси
1
Сандерленд
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Суонси
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Сандерленд
0
Суонси
0
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Сандерленд
1 : 3
Суонси
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Сандерленд
1
Суонси
3
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Суонси
4 : 0
Сандерленд
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Суонси
4
Сандерленд
0
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Суонси
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сандерленд
0
Суонси
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Суонси
2 : 2
Сандерленд
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Суонси
2
Сандерленд
2
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Сандерленд
2 : 0
Суонси
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Сандерленд
2
Суонси
0
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
17:00
Суонси
0 : 0
Сандерленд
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
17:00
Суонси
0
Сандерленд
0
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