Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
4 нояб. 2007, 19:00 МСК
4.11.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы