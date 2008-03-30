Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
3:1
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
30 марта 2008, 21:00 МСК
30.03.2008, 21:00 МСК
воскресенье
Составы