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Мордовия VS Салют
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Мордовия - Салют: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Мордовия - Салют: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
1 июня 2010, 17:00 МСК
1.06.2010, 17:00 МСК
вторник
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
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Предварительный состав
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1
Салют
0
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1
Мордовия
1
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:00
Мордовия
0 : 1
Салют
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:00
Мордовия
0
Салют
1
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