Мордовия - Салют: 01 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1

Мордовия - Салют: 01 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
1 июня 2010, 17:00 МСК
1.06.2010, 17:00 МСК
вторник
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Мордовия
1
Салют
0
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:30
Салют
1
Мордовия
1
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
Мордовия
0 : 1
Салют
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
Мордовия
0
Салют
1

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