Черногория - Латвия: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Черногория
-:-

Черногория - Латвия: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Латвия
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
Cтадион Под Горицом
Под Горицом
Подгорица
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Черногория
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
15
Савич
Стефан Савич
23
Иванович
Игор Иванович
3
Косович
Небойса Косович
23
Марушич
Адам Марушич
18
Джурджевич
Урош Джурджевич
12
Миятович
Милан Миятович
6
Радунович
Ристо Радунович
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
-
Вуячич
Игор Вуячич
Запасные
13
Драгоевич
Милош Драгоевич
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
22
Симич
Марко Симич
-
18
Бакич
Марко Бакич
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
2
Лагатор
Душан Лагатор
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
21
Болевич
Александар Болевич
-
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
Латвия
мин
23
Штейнборс
Павел Штейнборс
18
Савалниекс
Робертс Савалниекс
7
Камеш
Владимирс Камеш
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
3
Осс
Марцис Осс
20
Ульдрикис
Робертс Ульдрикис
14
Цыганик
Андрей Цыганик
-
Черномордис
Антонис Черномордис
8
Юрковскис
Райвис Юрковскис
-
Карклинс
Крисс Карклинс
-
Тоберс
Кристерс Тоберс
Запасные
23
Звиедрис
Крисъянис Звиедрис
-
12
Озолс
Роберт Озолс
-
2
Максименко
Виталий Максименко
-
8
Соловьев
Александр Соловьев
-
16
Тарасов
Игорь Тарасов
-
9
Икаунекс
Давис Икаунекс
-
7
Эмсис
Эдуардс Эмсис
-
11
Федоровс
Владиславс Федоровс
-
16
Яунземс
Алвис Яунземс
-
6
Савельевс
Алексейс Савельевс
-
20
Кроллис
Раймондс Кроллис
-

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1
Черногория
2

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