Матч завершен
Милтон Кинс Донс
Милтон Кейнс
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
7 янв. 2012, 18:00 МСК
7.01.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы