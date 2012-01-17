Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Милтон Кинс Донс
Милтон Кейнс
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
17 янв. 2012, 22:59 МСК
17.01.2012, 22:59 МСК
вторник
Составы