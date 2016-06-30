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Маккаби VS Горица
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Маккаби - Горица: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Игьебор 13
Игьебор 69
3:0
Первый матч 1:0
Маккаби - Горица: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Горица
Ново-Горица
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
30 июня 2016, 20:15 МСК
30.06.2016, 20:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Маккаби
мин
-
Игьебор
Носа Игьебор
13'
69'
13', 69'
90
Горица
мин
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
События
Матч окончен 3:0
ГОЛ! 2:0
Носа Игьебор
69'
ГОЛ! 1:0
Носа Игьебор
13'
10'
Желтая карточка
Эдгар Баррето
Прошлые матчи
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:30
Горица
0 : 1
Маккаби
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:30
Горица
0
Маккаби
1
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:15
Маккаби
3 : 0
Горица
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:15
Маккаби
3
Горица
0