Маккаби - Горица: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Игьебор 13
Игьебор 69
3:0
Первый матч 1:0

Маккаби - Горица: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Горица
Ново-Горица
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 20:15 МСК
30.06.2016, 20:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Маккаби
мин
-
Игьебор
Носа Игьебор
13'
69'
13', 69'
90
Горица
мин
-
Баррето
Эдгар Баррето
90

События

Матч окончен 3:0
ГОЛ! 2:0
Носа Игьебор
69'
ГОЛ! 1:0
Носа Игьебор
13'
10'
Желтая карточка
Эдгар Баррето

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
Горица
0 : 1
Маккаби
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
Горица
0
Маккаби
1
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:15
Маккаби
3 : 0
Горица
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:15
Маккаби
3
Горица
0