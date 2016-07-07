Горица - Маккаби: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Горица
Ново-Горица
0:1
Первый матч 0:3

Горица - Маккаби: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:30 МСК
7.07.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Горица
мин
-
Баррето
Эдгар Баррето
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
4
Саборит
Энрик Саборит
22
Рикан
Ави Рикан
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
17
Янниотис
Андреас Янниотис
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
-
18
Тиби
Эйтан Тиби
-
42
Перец
Дор Перец
-
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
Горица
0 : 1
Маккаби
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
Горица
0
Маккаби
1
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:15
Маккаби
3 : 0
Горица
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:15
Маккаби
3
Горица
0