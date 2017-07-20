Горица

Ново-Горица
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Результаты
20.07.2017 20 июля 2017 чт 21:45
Горица
2 : 3
Паниониос
20.07.2017 20 июля 2017 чт 21:45
2 раунд
Горица
2
Паниониос
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
13.07.2017 13 июля 2017 чт 22:00
Паниониос
2 : 0
Горица
13.07.2017 13 июля 2017 чт 22:00
2 раунд
Паниониос
2
Горица
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
06.07.2017 06 июля 2017 чт 21:30
Горица
2 : 2
Ширак
06.07.2017 06 июля 2017 чт 21:30
1 раунд
Горица
2
Ширак
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 15:00
Ширак
0 : 2
Горица
29.06.2017 29 июня 2017 чт 15:00
1 раунд
Ширак
0
Горица
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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