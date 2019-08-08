Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
90
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
90
4
Саборит
Энрик Саборит
90
15
Мича
Дор Мича
90
42
Перец
Дор Перец
90
17
Янниотис
Андреас Янниотис
90
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
27
Давидзаде
Офир Давидзаде
28
Жералдеш
Жералдеш
22
Рикан
Ави Рикан
16
Атар
Элиран Атар
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик