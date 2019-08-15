Матч завершен
Судува
Мариямполе
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Блекмэн 86
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
90
4
Саборит
Энрик Саборит
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
28
Жералдеш
Жералдеш
90
15
Мича
Дор Мича
90
17
Янниотис
Андреас Янниотис
90
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
18
Тиби
Эйтан Тиби
42
Перец
Дор Перец
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
86'