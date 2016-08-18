Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Альберман 9
Стекеленбург 56
Стекеленбург 77
2:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 20:00 МСК
18.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
56'
77'
56', 77'
90
95
Райкович
Предраг Райкович
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
9'
9'
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
90
42
Перец
Дор Перец
90
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
23
Голаса
Эйял Голаса
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
68
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
Хайдук
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Колторти
Фабио Колторти
90
-
Япи
Жиль Япи
90
91
Калинич
Ловре Калинич
90
-
Нижич
Зоран Нижич
90
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
90