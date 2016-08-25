Матч завершен
Хайдук
Сплит
Колторти 40
Стекеленбург 52
Колторти 59
2:1
( 3 : 4)
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:30 МСК
25.08.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Хайдук
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
52'
52'
90
-
Колторти
Фабио Колторти
40'
59'
40', 59'
90
91
Калинич
Ловре Калинич
90
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
90
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
15
Мича
Дор Мича
114
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
105
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
90
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
21
Филипенко
Егор Филипенко
23
Голаса
Эйял Голаса
10
Рикан
Ави Рикан
42
Перец
Дор Перец
11
Ицхаки
Барак Ицхаки
82
Са
Орланду Са