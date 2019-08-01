Матч завершен
Университатя
Крайова
0:0
( 3 : 1)
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Гонвед
Будапешт
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 19:15 МСК
1.08.2019, 19:15 МСК
четверг
Составы
Университатя
мин
13
Пильячелли
Мирко Пильячелли
90
Гонвед
мин
40
Мутари
Амаду Мутари
90
11
Кулач
Владислав Кулач
90
Запасные
89
Н'Гог
Давид Н'Гог