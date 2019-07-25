Матч завершен
Гонвед
Будапешт
0:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Университатя
Крайова
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 19:55 МСК
25.07.2019, 19:55 МСК
четверг
Составы
Гонвед
мин
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
40
Мутари
Амаду Мутари
90
Запасные
11
Кулач
Владислав Кулач
Университатя
мин
13
Пильячелли
Мирко Пильячелли
90