Куинз Парк Рейнджерс - Портсмут: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Уэллс 70
Смит 77
2:0
Первый матч 1:1

Куинз Парк Рейнджерс - Портсмут: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
5 февр. 2019, 22:45 МСК
5.02.2019, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Куинз Парк Рейнджерс
мин
13
Лумли
Джо Лумли
90
3
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
90
33
Линч
Джоэль Линч
90
4
Холл
Грант Холл
90
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
90
21
Луонго
Массимо Луонго
90
11
Сковен
Джош Сковен
90
20
Осави-Самуэль
Брайт Осави-Самуэль
90
17
Смит
Мэтт Смит
77'
77'
90
32
Уэллс
Нахки Уэллс
70'
70'
90
7
Фримен
Люк Фримен
90
Запасные
1
Ингрэм
Мэтт Ингрэм
-
24
Какай
Осман Какай
-
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
-
14
Мэннинг
Райан Мэннинг
-
10
Эзе
Эберечи Эзе
-
16
Хемед
Томер Хемед
-
23
Вшолек
Павел Вшолек
-
Портсмут
мин
7
Нэйлор
Том Нэйлор
90
Запасные
8
Питман
Бретт Питман
-

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Мэтт Смит
77'
ГОЛ! 1:0
Нахки Уэллс
70'
Желтая карточка
Джош Сковен
52'

Прошлые матчи

05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Портсмут
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2
Портсмут
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Портсмут
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Портсмут
1
Куинз Парк Рейнджерс
1

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