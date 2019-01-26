Портсмут - Куинз Парк Рейнджерс: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Портсмут
Портсмут
1:1
Первый матч 0:2

Портсмут - Куинз Парк Рейнджерс: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Уэллс 74
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
26 янв. 2019, 18:00 МСК
26.01.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Портсмут
мин
7
Нэйлор
Том Нэйлор
90
8
Питман
Бретт Питман
90
Куинз Парк Рейнджерс
мин
13
Лумли
Джо Лумли
90
3
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
90
33
Линч
Джоэль Линч
90
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
90
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
90
11
Сковен
Джош Сковен
90
14
Мэннинг
Райан Мэннинг
90
32
Уэллс
Нахки Уэллс
74'
74'
90
23
Вшолек
Павел Вшолек
90
7
Фримен
Люк Фримен
90
Запасные
1
Ингрэм
Мэтт Ингрэм
-
4
Холл
Грант Холл
-
24
Какай
Осман Какай
-
8
Кузинс
Джордан Кузинс
-
20
Осави-Самуэль
Брайт Осави-Самуэль
-
17
Смит
Мэтт Смит
-

События

Матч окончен 1:1
78'
Желтая карточка
Джоэль Линч
74'
ГОЛ! 0:1
Нахки Уэллс
45'
Желтая карточка
Райан Мэннинг

Прошлые матчи

05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Портсмут
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
2
Портсмут
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Портсмут
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Портсмут
1
Куинз Парк Рейнджерс
1

Новости

Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста
#Стивен Колкер
20 августа 2019, 20:10
# Новости матча
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03