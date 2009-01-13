Матч завершен
Хистон
Хистон энд Импингтон
1:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
13 янв. 2009, 22:45 МСК
13.01.2009, 22:45 МСК
вторник
Составы