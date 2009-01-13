Хистон

Хистон энд Импингтон
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Англия
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Результаты
Результаты
13.01.2009 13 янв. 2009 вт 22:45
Хистон
1 : 2
Суонси
13.01.2009 13 янв. 2009 вт 22:45
1/32 финала
Хистон
1
Суонси
2
Англия. Кубок , 1/32 финала
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