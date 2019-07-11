Матч завершен
Гонвед
Будапешт
Н'Гог 55
3:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 22:00 МСК
11.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Гонвед
мин
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
55'
55'
90
40
Мутари
Амаду Мутари
90