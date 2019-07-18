Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
1:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Гонвед
Будапешт
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Гонвед
мин
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
40
Мутари
Амаду Мутари
90
Запасные
11
Кулач
Владислав Кулач