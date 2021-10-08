Гибралтар - Черногория: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Гибралтар
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Гибралтар - Черногория: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Черногория
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
8 окт. 2021, 21:45 МСК
8.10.2021, 21:45 МСК
пятница
Cтадион Алгарве
Алгарве
Фару
Составы
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Гибралтар
мин
2
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
6
Чиполина
Рой Чиполина
7
Кашаро
Ли Кашаро
10
Уолкер
Лайам Уолкер
14
Сержант
Джек Сержант
23
Коулинг
Дэйл Коулинг
8
Оливейро
Джейси Оливейро
-
Эннсли
Лу Эннсли
19
Барр
Андре Барр
15
Ронан
Киан Ронан
-
Муэли
Аймен Муэли
Запасные
23
Голдвин
Кайл Голдвин
-
13
Банда
Брэдли Банда
-
22
Барнетт
Эрин Барнетт
-
18
Понс
Ален Понс
-
18
Мулдс
Энтони Мулдс
-
2
Валарино
Джулиан Валарино
-
17
Босио
Джеймс Босио
-
8
Хассан
Мохамед Бадр Хассан
-
9
Стач
Рис Стач
-
Черногория
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
15
Савич
Стефан Савич
23
Иванович
Игор Иванович
3
Косович
Небойса Косович
23
Марушич
Адам Марушич
18
Джурджевич
Урош Джурджевич
12
Миятович
Милан Миятович
6
Радунович
Ристо Радунович
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
-
Вуячич
Игор Вуячич
Запасные
13
Драгоевич
Милош Драгоевич
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
22
Симич
Марко Симич
-
18
Бакич
Марко Бакич
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
2
Лагатор
Душан Лагатор
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
21
Болевич
Александар Болевич
-
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
22
Исламович
Дино Исламович
-

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