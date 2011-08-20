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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Дижон
Дижон
Тиль 3
Жовиаль 88
2:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
20 авг. 2011, 20:00 МСК
20.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Дижон
мин
0
Тиль
Грегори Тиль
3'
3'
68
0
Жуэрбер
Томас Жуэрбер
60
0
Рейне
Баптист Рейне
90
0
Зарур
Шахер Зарур
90
0
Алтама
Санаа Алтама
90
0
Варро
Седрик Варро
90
0
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Санкаре
Юнус Санкаре
90
0
Корнье
Бенжамин Корнье
46
0
Ботик
Эрик Ботик
90
Запасные
0
Падовани
Жан-Даниэль Падовани
0
Полье
Стивен Полье
0
Малуда
Лесли Малуда
0
Жовиаль
Брайс Жовиаль
88'
0
Касерес
Рафаэль Касерес
0
Манданн
Кристоф Манданн
0
Курньо
Мехди Курньо
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Педриньу
Педриньу
63
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Жуффре
Ян Жуффре
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Отре
Матиас Отре
90
0
Мареке
Лукас Мареке
90
0
Кверсия
Жюльен Кверсия
43
0
Китамбала
Линель Китамбала
60
Запасные
0
Леком
Бенжамин Леком
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
0
Бака
Максим Бака
0
Коне
Ламин Коне
0
Мулумба
Рэми Мулумба
0
Робер
Фабьен Робер
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер