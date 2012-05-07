Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
7 мая 2012, 20:00 МСК
7.05.2012, 20:00 МСК
понедельник
Составы