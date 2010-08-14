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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:1
Матч завершен
Ланс
Ланс
Полье 69
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
14 авг. 2010, 22:00 МСК
14.08.2010, 22:00 МСК
суббота
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Нажих
Чафик Нажих
64
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Эрбате
Эламине Эрбате
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
85
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
77
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
0
Соро
Бакари Соро
0
Элие
Ромен Элие
0
Гилас
Камель Гилас
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Гуисе
Антони Гуисе
Ланс
мин
0
Яхья
Аладьин Яхья
90
0
Рунье
Ведран Рунье
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Шелье
Эрик Шелье
90
0
Орье
Серж Орье
90
0
Демон
Йохан Демон
90
0
Руде
Себастьян Руде
90
0
Армаш
Адиль Армаш
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
0
Маулида
Туафилу Маулида
69
0
Эдуардо
Эдуардо
69
Запасные
0
Касрауи
Хамди Касрауи
0
Ковачевич
Ненад Ковачевич
0
Дюмен
Геоффрой Дюмен
0
Джемаа
Иссам Джемаа
0
Букари
Абдулразак Букари
0
Полье
Давид Полье
69'