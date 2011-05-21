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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ланс
Ланс
0:1
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Керморган 44
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
21 мая 2011, 22:00 МСК
21.05.2011, 22:00 МСК
суббота
Александре Кастро
Александре Кастро
Главный Судья
Составы
Ланс
мин
0
Яхья
Аладьин Яхья
90
0
Касрауи
Хамди Касрауи
90
0
Туре
Алассан Туре
90
0
Орье
Серж Орье
75
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Бергдич
Закария Бергдич
90
0
Сертик
Грегори Сертик
72
0
Руде
Себастьян Руде
90
0
Джемаа
Иссам Джемаа
90
0
Эдуардо
Эдуардо
46
0
Полье
Давид Полье
90
Запасные
0
Демон
Йохан Демон
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Джозеф-Монроуз
Стивен Джозеф-Монроуз
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
37
0
Мерием
Камиль Мерием
75
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
83
0
Керморган
Янн Керморган
44'
44'
90
Запасные
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Диавара
Каба Диавара