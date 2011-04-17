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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Пужоль 68
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
17 апр. 2011, 18:00 МСК
17.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
71
0
Мерием
Камиль Мерием
53
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
78
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Соро
Бакари Соро
0
Павон
Франсиско Павон
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Рафаэль
Рафаэль
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
29
0
Коад
Рено Коад
84
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
90
0
Кадир
Фуед Кадир
90
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
68'
68'
90
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
0
Саез
Жозе Саез
0
Данич
Гаэль Данич
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Лорьо
Гийом Лорьо
0
Абубакар
Венсан Абубакар