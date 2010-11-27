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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Пужоль 20
Санчес 78
Данич 83
3:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
27 нояб. 2010, 21:00 МСК
27.11.2010, 21:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Валансьен
мин
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
90
0
Данич
Гаэль Данич
83'
83'
90
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Коад
Рено Коад
90
0
Саез
Жозе Саез
77
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
20'
20'
85
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
0
Пальоис
Николас Пальоис
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
0
Санчес
Карлос Санчес
78'
0
Доссеви
Матье Доссеви
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Массампу
Кама Массампу
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
76
0
Диавара
Каба Диавара
90
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
76
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Абензоар
Лоик Абензоар
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Буазза
Хамер Буазза
0
Псауме
Бенжамин Псауме