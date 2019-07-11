Матч завершен
Сабаил
Баку
2:3
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Университатя
Крайова
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 19:00 МСК
11.07.2019, 19:00 МСК
четверг
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