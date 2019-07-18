Сабаил

Баку
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
Университатя
3 : 2
Сабаил
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
1 раунд
Университатя
3
Сабаил
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
Сабаил
2 : 3
Университатя
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
1 раунд
Сабаил
2
Университатя
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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