Матч завершен
Сабуртало
Тбилиси
0:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Кобялко 10
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
14 авг. 2019, 19:00 МСК
14.08.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
Запасные
14
Кения
Леван Кения
Арарат-Армения
мин
32
Кобялко
Антон Кобялко
10'
10'
90
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
10
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
90
8
Малакян
Гор Малакян
90
Запасные
93
Жуниор
Алекс Жуниор