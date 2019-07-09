Матч завершен
Гзира Юнайтед
Гзира
0:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Гьюрчо 44
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2019, 19:00 МСК
9.07.2019, 19:00 МСК
вторник
Составы
Гзира Юнайтед
мин
16
Хабер
Джастин Хабер
90
Запасные
13
Балдаччино
Клиффорд Балдаччино
Хайдук
мин
7
Гьюрчо
Адам Гьюрчо
44'
44'
90
14
Сваток
Александр Сваток
90
21
Хайро
Хайро
90
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
90
33
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
8
Шимич
Штефан Шимич